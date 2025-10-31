Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a operação, os elementos do SEPNA cumpriram um mandado de busca domiciliária e realizaram uma inspeção a um veículo, tendo constatado que o suspeito possuía diversas armas e munições proibidas.

Entre os materiais apreendidos encontram-se cinco catanas, três sabres, uma espada, um bastão de borracha de 70 cm, uma besta, um aerossol de defesa, várias carabinas e espingardas, um revólver, pistolas de ar comprimido, 122 munições e uma pele de leão sem documentação CITES.

O detido foi constituído arguido, e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Ílhavo. A operação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) e do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro.

A GNR recorda que a posse de armas proibidas ou não registadas constitui crime nos termos do Regime Jurídico das Armas e Munições.

