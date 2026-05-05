Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Palmela, deteve, no dia 30 de abril, quatro homens, com idades entre os 30 e os 33 anos, no âmbito de uma investigação relacionada com furto de veículos, auxílio ao tráfico internacional de estupefacientes, posse de armas e associação criminosa.

Na sequência de diligências policiais, foi cumprido um mandado de busca não domiciliária na União das Freguesias de Poceirão e Marateca, que permitiu a detenção dos suspeitos e a apreensão de diverso material.

Entre os objetos apreendidos encontram-se uma metralhadora AK-47, uma metralhadora AK-74U, uma metralhadora Stribog SP9A1, uma pistola Glock calibre 9 mm e uma pistola Star calibre 7,62 mm.

Foram ainda apreendidas três viaturas ligeiras todo-o-terreno, uma viatura ligeira de alta gama, uma embarcação de recreio, quatro kits de motores Yamaha 350 CV, 645 jerricans com combustível, diversos carregadores e munições de diferentes calibres, equipamento tecnológico e 75 790 euros em numerário.

A operação contou com o empenhamento de militares da investigação criminal, do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Setúbal e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Setúbal no dia 2 de maio, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.