No dia 1 de novembro, o Comando Territorial de Lisboa, através do Destacamento Territorial de Torres Vedras, apreendeu 500 artigos contrafeitos e identificou quatro pessoas — dois homens (30 e 42 anos), uma mulher (28 anos) e uma jovem de 16 anos — por contrafação, no concelho do Sobral de Monte Agraço.
GNR apreende 500 artigos contrafeitos que ostentavam referências a marcas de renome
3 nov 2025 15:59
- MadreMedia · Atualidade · 31 out 2025 08:06
