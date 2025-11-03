Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação decorreu no âmbito de uma operação de fiscalização direcionada ao combate à contrafação, uso ilegal de marcas e comercialização de artigos falsificados numa feira local. Foram detetados diversos artigos de roupa e calçado que ostentavam referências a marcas de renome, com valor estimado em 54.525 euros. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Torres Vedras.

A operação contou com o reforço da Unidade de Ação Fiscal e do Destacamento de Intervenção de Setúbal. A GNR sublinha que este tipo de ações visa proteger os direitos de propriedade industrial, combater a contrafação e garantir a livre concorrência e os direitos dos consumidores.