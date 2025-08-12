A Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR, através do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa, apreendeu esta segunda-feira, 11 de agosto, cerca de 350 quilos de noz de areca, uma semente que contém a substância psicoativa arecolina, no concelho de Loures.
A apreensão ocorreu durante uma ação de fiscalização a um operador económico de comércio a retalho de produtos alimentares. No interior do estabelecimento, os militares encontraram a mercadoria devidamente acondicionada e embalada, pronta para comercialização.
A noz de areca está incluída na lista de novas substâncias psicoativas, nos termos da legislação em vigor, que proíbe a sua produção, importação, exportação, publicidade, distribuição, venda, detenção ou qualquer outra forma de disponibilização.
Toda a mercadoria foi apreendida e foi elaborado um auto de notícia por contraordenação. O caso foi remetido à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) para acompanhamento.
