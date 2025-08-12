A apreensão ocorreu durante uma ação de fiscalização a um operador económico de comércio a retalho de produtos alimentares. No interior do estabelecimento, os militares encontraram a mercadoria devidamente acondicionada e embalada, pronta para comercialização.

A noz de areca está incluída na lista de novas substâncias psicoativas, nos termos da legislação em vigor, que proíbe a sua produção, importação, exportação, publicidade, distribuição, venda, detenção ou qualquer outra forma de disponibilização.

Toda a mercadoria foi apreendida e foi elaborado um auto de notícia por contraordenação. O caso foi remetido à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) para acompanhamento.