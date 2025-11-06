Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Guarda, a operação teve como objetivo detetar eventuais ilícitos e reforçar o sentimento de segurança junto da população. Durante a fiscalização, os militares abordaram indivíduos dedicados à apanha, transporte e comércio de amêijoa-japonesa (ruditapes philippinarum), tendo sido identificadas múltiplas irregularidades.

No total, foram elaborados 47 autos de contraordenação, dos quais:

28 ao Código da Estrada;

16 à legislação complementar;

Dois por permanência ilegal em território nacional por mais de 30 dias;

Um por transporte de amêijoa sem Documento de Registo de Moluscos Bivalves Vivos (DRMBV);

E uma notificação para abandono voluntário (NAV) do território nacional.

Da operação resultou ainda a apreensão de 160,45 quilos de amêijoa-japonesa e dois veículos utilizados nas atividades fiscalizadas.

A GNR aproveitou para relembrar os riscos associados ao consumo de moluscos bivalves, alertando que “por se alimentarem por filtração da água, podem acumular microrganismos e substâncias químicas, refletindo o nível de contaminação microbiológica e de metais tóxicos das zonas onde se encontram”. A Guarda sublinha também a existência de “perigos químicos associados ao seu consumo, como as biotoxinas marinhas”, compostos tóxicos que podem causar intoxicações alimentares.

A operação contou com o reforço do Destacamento Territorial de Almada, do Destacamento de Trânsito (DT) de Setúbal e da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF).

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.