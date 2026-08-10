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A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu, no dia 7 de agosto, 16 veículos pesados de mercadorias por adulteração dos sistemas de controlo de emissões poluentes, numa operação realizada nos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco.

A ação foi desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV), do Destacamento de Trânsito da GNR, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano e três meses.

Durante a operação, os militares deram cumprimento a três mandados de busca em oficinas, escritórios e parques de uma empresa e fiscalizaram 71 veículos pesados de mercadorias. Desses, 66 foram sujeitos a perícias.

As diligências permitiram identificar 16 veículos com alterações nos respetivos sistemas eletrónicos, suscetíveis de inibir a injeção de AdBlue — que transforma gases poluentes em compostos inofensivos para o meio ambiente — e interferir com o funcionamento do sistema SCR (Redução Catalítica Seletiva).

Este sistema é utilizado no tratamento dos gases de escape e na redução das emissões de óxidos de azoto. De acordo com a GNR, a adulteração permite reduzir ou eliminar o consumo de AdBlue, diminuindo os custos de exploração dos veículos, mas compromete o funcionamento dos mecanismos de controlo das emissões poluentes e altera as características técnicas dos veículos.

Além dos 16 veículos pesados de mercadorias, a operação resultou na apreensão de cinco computadores, três equipamentos de diagnóstico e diversos equipamentos utilizados na programação e alteração dos sistemas eletrónicos dos veículos.

Segundo a avaliação técnica efetuada pelos peritos que acompanharam a operação, a vantagem económica associada às alterações detetadas nos 16 veículos poderá ascender a várias dezenas de milhares de euros.

A operação contou com o apoio dos Comandos Territoriais de Leiria e de Castelo Branco e de militares da Secção de Investigação Criminal (SIC) do Comando Territorial da GNR.

A GNR alerta que a adulteração dos sistemas de controlo de emissões constitui uma alteração ilegal das características técnicas dos veículos e pode comprometer o cumprimento das normas ambientais e contribuir para o aumento das emissões poluentes.

A força de segurança adianta que continuará a desenvolver ações de prevenção, fiscalização e investigação destinadas à deteção e responsabilização dos autores deste tipo de ilícitos, com o objetivo de contribuir para a proteção do ambiente, a segurança rodoviária e uma concorrência leal no setor dos transportes.

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