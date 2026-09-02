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A GNR deixou um alerta para um método de fraude que tem vindo a registar um forte crescimento e que tira partido da confiança dos cidadãos nos serviços postais e bancários.

"Recebe esta carta em casa. É o seu novo cartão do banco. Até tem o seu nome, mas vai tentar ativá-lo e vai perder o seu dinheiro. Esta é a nova tendência de enviar cartas do banco com cartão falso", explica a GNR nas redes sociais.

"A vítima recebe no correio uma carta igual à do seu banco, que traz um novo cartão para substituir um que supostamente expirou", é frisado.

De seguida, chegam as indicações para ativar o cartão: "A carta exige que vá urgentemente ao site do banco ativá-lo para não lhe bloquearem a conta e dá-lhe um link através de um QR code".

Segundo a GNR, os autores recorrem a sites clonados para levar as vítimas a fornecer dados pessoais. A informação recolhida pode posteriormente ser acumulada e utilizada no âmbito de redes de falsificação de identidade.

A força de segurança destaca ainda que este tipo de fraude pode provocar elevadas repercussões, não se limitando às perdas de dinheiro por parte das vítimas.

Perante este tipo de situações, a GNR deixa uma recomendação aos cidadãos: "Desconfie sempre".

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