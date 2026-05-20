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A Guarda Nacional Republicana (GNR) alertou para o aumento dos furtos no interior de veículos durante períodos de lazer, sobretudo com a aproximação da época estival, revelando que as detenções relacionadas com este tipo de crime aumentaram 160% em 2025.

Apesar da diminuição de 7,6% no número total de crimes face a 2024, a GNR registou 68 detenções por furtos em veículos este ano, mais 42 do que no período homólogo, além da identificação de 1 523 suspeitos, um aumento de 142 pessoas identificadas.

Segundo a GNR, este tipo de crime ocorre principalmente em zonas de maior densidade populacional e junto à orla costeira, aproveitando os períodos de férias e a maior afluência turística. Os autores atuam sobretudo em parques de estacionamento de praias, centros comerciais, palácios e museus.

Em 2025 foram registados 5 667 crimes desta natureza, menos 470 do que em 2024. O distrito do Porto foi o que apresentou maior número de ocorrências e a maior subida homóloga, com 1 440 crimes. Seguem-se Setúbal, com 722, Lisboa, com 691, e Faro, com 629 ocorrências.

A evolução mensal deste tipo de criminalidade acompanha tradicionalmente os períodos de férias e lazer. Em 2024, os picos ocorreram durante o Carnaval e entre a segunda quinzena de junho e setembro, tendo ainda sido registado um aumento significativo em outubro, mês em que ocorreram 576 crimes.

Já em 2025, além do período de verão, destacaram-se os meses de janeiro, maio e dezembro. A GNR associa janeiro e dezembro às festividades de Natal e Ano Novo, enquanto o mês de maio, considerado pelo IPMA como o segundo mais quente a nível global e em Portugal Continental, poderá ter contribuído para a antecipação da época balnear e para um aumento das atividades ao ar livre.

Como evitar estas situações?

A força de segurança relembra que muitos destes furtos acontecem por oportunidade, quando objetos ficam visíveis no interior das viaturas. Entre os conselhos deixados pela GNR estão trancar sempre o veículo, evitar deixar bens à vista, estacionar em locais iluminados ou vigiados e ativar alarmes e aplicações de localização em equipamentos eletrónicos.

Em caso de arrombamento, a GNR recomenda que os cidadãos evitem contaminar o local do crime, contactem rapidamente as autoridades e forneçam informações detalhadas sobre os bens furtados e eventuais suspeitos ou viaturas observadas nas proximidades.

A GNR assegura ainda que mantém um patrulhamento reforçado nas zonas consideradas críticas, sublinhando que a prevenção continua a ser “a primeira barreira de segurança”.

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