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Segundo uma reportagem da Folha de S.Paulo, estes fármacos imitam a ação do hormono GLP-1, produzido pelo intestino após as refeições, que estimula a produção de insulina e aumenta a sensação de saciedade, um mecanismo central na gestão do peso e da glicemia.

O interesse em novas aplicações surgiu porque os recetores do GLP-1 não estão apenas no sistema digestivo. Eles também se encontram no coração, fígado, rins e cérebro, o que sugere que estes medicamentos possam ter efeitos mais abrangentes em todo o organismo.

Entre as aplicações com evidência mais consistente está a redução do risco de enfarte e acidente vascular cerebral em certos grupos de doentes. Estudos adicionais apontam melhorias em casos de doença hepática gordurosa e resultados positivos no tratamento da apneia do sono, especialmente quando associados à perda de peso.

Outras áreas em análise incluem investigações sobre a possível redução do risco de alguns tipos de cancro relacionados com a obesidade e estudos preliminares que sugerem potenciais benefícios em mulheres com endometriose. Pesquisas iniciais também indicam que estes medicamentos podem influenciar comportamentos de dependência — com reduções observadas no consumo de álcool, tabaco e outras substâncias.

Apesar do entusiasmo em torno destas possíveis novas utilizações terapêuticas, os especialistas pedem cautela. Muitos estudos ainda estão em fase inicial, há incertezas sobre efeitos adversos e a confirmação da eficácia e segurança em diferentes doenças dependerá de ensaios clínicos mais amplos e de longo prazo.

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