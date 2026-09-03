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A aquisição da Delivery Hero pela Uber não significa que a Glovo em Portugal vá passar diretamente para as mãos da plataforma norte-americana. Segundo esclareceu a Delivery Hero ao 24notícias, a operação portuguesa deverá ser transferida para a SSW Partners, no âmbito de um negócio separado já anunciado pela empresa.

“Neste momento, a Uber lançou uma oferta pública voluntária de aquisição dirigida a todos os acionistas da Delivery Hero, com os conselhos de administração e de supervisão da Delivery Hero a recomendarem aos acionistas que aceitem a oferta”, explica a empresa.

No dia de ontem, o conselho de administração da Delivery Hero, dona da Glovo, deu ‘luz verde’ à oferta de aquisição lançada pela Uber, de 14.800 milhões de dólares (cerca de 12.770 milhões de euros).

A operação ainda não está, contudo, concluída. A aquisição da Delivery Hero pela Uber está dependente das necessárias aprovações regulatórias e a conclusão do negócio está prevista para o segundo semestre de 2027.

De recordar que a Delivery Hero tinha anunciado, em julho, um acordo para vender as suas operações em 14 mercados à SSW Partners, incluindo a atividade da Glovo em Portugal.

Segundo a empresa, esta segunda transação está dependente da conclusão da oferta de aquisição da Uber, além de outras condições habituais neste tipo de operações.

“Isto significa que, após a conclusão da operação, a Glovo em Portugal transitará para a SSW Partners como um negócio independente e separado da Uber”, esclarece a Delivery Hero.

A distinção é relevante para os utilizadores portugueses, uma vez que a aquisição da Delivery Hero pela Uber não deverá resultar numa integração da Glovo portuguesa na plataforma de entregas da Uber.

Glovo continuará a funcionar normalmente

Apesar dos negócios anunciados, a Delivery Hero garante que, por enquanto, não haverá alterações na operação da Glovo em Portugal.

“Até lá, a Delivery Hero continuará a operar de forma totalmente independente da Uber e da SSW Partners, e a transação não altera a forma como a Glovo opera atualmente em Portugal”, afirma a empresa.

A garantia estende-se diretamente aos clientes da plataforma. “Os clientes podem continuar a utilizar a Glovo normalmente”, acrescenta a Delivery Hero.

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