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“O conselho de administração e o conselho de supervisão da Delivery Hero analisaram e avaliaram de forma independente o documento da oferta publicado pela Uber, bem como os termos e condições da oferta”, indicaram, em comunicado, citado pela Europa Press.

Segundo a mesma nota, “consideram que a oferta é do melhor interesse da empresa, dos seus acionistas, trabalhadores e restantes partes interessadas. Por isso, apoiam a oferta e recomendam aos acionistas da Delivery Hero que a aceitem”.

A Delivery Hero concorda assim com a Uber, que acredita que a operação irá acelerar a inovação dos produtos e criar importantes oportunidades para o negócio da empresa.

Os acionistas da empresa alemã poderão aceitar a oferta através das respetivas entidades bancárias e o período de aceitação deverá terminar em 5 de novembro. O limiar mínimo para que a operação avance está fixado em 50% mais uma ação.

De acordo com os termos da proposta, a Uber oferecerá aos acionistas da Delivery Hero uma contrapartida em dinheiro de 41,50 euros por ação, o que representa um prémio de 8% face ao preço de fecho das ações da Delivery Hero na sessão de terça-feira e corresponde a um valor de 14.800 milhões de dólares (12.770 milhões de euros) pela totalidade da empresa.

Antes do anúncio da oferta pública de aquisição (OPA), a Uber detinha diretamente cerca de 24,77% do capital social da Delivery Hero, com direito de voto, e mantinha uma exposição económica adicional de aproximadamente 11,74% através de instrumentos ligados a ações.

Esta aquisição irá alargar o alcance da plataforma de mobilidade e entregas a um total de 99 mercados, com receitas brutas combinadas de 236 mil milhões de dólares (206.267 milhões de euros) em 2025.

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