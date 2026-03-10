Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a empresa, a Gleeden resolve um problema comum nas aplicações de encontros tradicionais, em que pelo menos um terço dos inscritos não revela corretamente o seu estado civil. Na plataforma, ninguém procura a cara-metade, garantindo que todos os utilizadores partilham a mesma expectativa de liberdade e autonomia.

Concebida por mulheres, para mulheres

Um dos diferenciais da Gleeden é a centralidade do público feminino. A aplicação oferece acesso gratuito às mulheres e uma moderação contínua, 24 horas por dia, sete dias por semana, para assegurar uma comunidade de qualidade. Além disso, as regras de funcionamento incentivam os homens a serem criteriosos nos contactos, promovendo segurança e privacidade para as utilizadoras.

Silvia Rubies, responsável de Comunicação da Gleeden, afirma que Portugal sempre foi considerado um mercado interessante e que a plataforma pretende também contribuir para quebrar tabus em torno da sexualidade feminina.

“A infidelidade feminina ainda é mais punida socialmente do que a masculina. Queremos que as mulheres se sintam tão livres quanto os homens para viver a sua sexualidade”, explicou.

Antes de chegar a Portugal, a Gleeden já se encontrava presente em países como França, Itália, Espanha, Brasil, México, Colômbia e Argentina, reforçando a sua posição como líder global em encontros extraconjugais pensados para mulheres.

A marca aposta em discussões públicas sobre sexualidade, envolvendo profissionais como sexólogos, psicólogos, escritores, educadores e jornalistas, para que as mulheres possam refletir e discutir livremente os seus desejos e experiências em relações sexuais e emocionais.