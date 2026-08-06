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Segundo a revista Variety, o documentário vai revisitar “Gilmore Girls” através da perspetiva de Amy Sherman-Palladino e do marido, Daniel Palladino, produtor executivo da série. O objetivo é mostrar como a produção superou as expectativas e se transformou num fenómeno capaz de atravessar gerações, explorando a combinação entre criadores, elenco e equipa técnica.

Os fãs vão poder ver imagens nunca antes divulgadas, páginas dos guiões e vídeos dos bastidores. Além de Lauren Graham e Amy Sherman-Palladino, o documentário contará com outros membros do elenco e da equipa, cujos nomes ainda não foram anunciados.

O filme será realizado por Bonni Cohen e produzido por Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino.

Em paralelo, está também a ser preparado um documentário independente sobre a série, intitulado “Searching For Stars Hollow”. A produção, dos Ink On Paper Studios, contará com a participação de vários atores de “Gilmore Girls”, entre os quais Kelly Bishop, Jared Padalecki e Chad Michael Murray.

“Gilmore Girls” estreou em 2000 no canal norte-americano WB, que mais tarde deu lugar à CW, e teve sete temporadas. A história acompanha a relação entre mãe e filha, Lorelai e Rory Gilmore, interpretadas por Lauren Graham e Alexis Bledel, respetivamente, enquanto enfrentam relações familiares, romances e diferentes fases da vida na cidade fictícia de Stars Hollow, no Connecticut.

Ao longo das sete temporadas, passaram pelo elenco nomes como Jared Padalecki, Chad Michael Murray, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, Milo Ventimiglia, Keiko Agena e Yanic Truesdale.

Depois do fim de “Gilmore Girls”, Amy Sherman-Palladino criou “The Marvelous Mrs. Maisel”, série de comédia distinguida com vários prémios Emmy.

Apesar de ter terminado há 19 anos, “Gilmore Girls” continua a manter uma base de fãs dedicada. Em 2016, a Netflix lançou “Gilmore Girls: A Year in the Life”, uma minissérie de quatro episódios que estreou a 25 de novembro desse ano e recuperou as personagens cerca de uma década depois do final da série original.

Atualmente, “Gilmore Girls” está disponível em streaming no Disney+ e no Prime Video.