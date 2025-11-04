Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Barómetro “Gerações em Movimento – Preparar o Futuro”, um estudo do Grupo Ageas Portugal, em parceria com a Ipsos Apemeque, traça o retrato das diferentes gerações em Portugal — da Geração Z aos Baby Boomers — e analisa as suas preocupações, hábitos e expectativas face ao futuro.

Entre os principais resultados, destaca-se que 67% da Geração Z começa a pensar na reforma antes dos 26 anos, contrariando a perceção de desinteresse dos mais novos por temas financeiros. Esta geração é também a que mais poupa (73%), encara a poupança como um hábito e mostra preferência equilibrada entre o contacto presencial e as aplicações digitais para tratar de assuntos financeiros. Ainda assim, apenas 13% acredita que conseguirá concretizar o desejo de investir em imobiliário para a reforma, uma ambição partilhada por mais de metade dos jovens.

Os Millennials (nascidos entre 1981 e 1996) começam a preparar a reforma em média aos 32 anos e valorizam sobretudo o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a saúde familiar. Cerca de 66% já possui casa própria, embora 29% continue a ver a habitação como uma preocupação central. São também a geração com maior literacia financeira, recorrendo tanto a canais digitais como presenciais.

Na Geração X, muitas vezes designada de “geração sanduíche”, 88% só pensa na reforma a partir dos 50 anos, fase em que atinge maior estabilidade. A maioria (82%) tem casa própria e 43% valoriza uma vida simples, mas mantém preocupações com o custo de vida e a saúde. Esta geração revela ainda menor familiaridade com produtos financeiros e prefere aconselhar-se junto de familiares ou especialistas.

Os Baby Boomers, por sua vez, mostram uma velhice mais ativa e otimista: 61% sente-se bem física e mentalmente, e mais de metade encara esta fase com aceitação e serenidade. Destacam-se pelo gosto em aprender e conviver com outras gerações (67%), e pelos objetivos de viajar (51%) e apoiar filhos e netos (44%). Apesar da perceção pública de fragilidade económica, 55% afirma não ter perdido poder de compra, e muitos iniciaram hábitos de poupança apenas por volta dos 39 anos.

