O actor norte-americano George Clooney, a mulher Amal Clooney e os dois filhos do casal obtiveram oficialmente nacionalidade francesa, de acordo com um decreto publicado esta segunda-feira no jornal oficial do governo de França, avança o The Guardian.

A decisão confirma declarações feitas pelo actor no início de dezembro, quando elogiou publicamente as leis francesas de proteção da privacidade, sobretudo no que diz respeito às crianças, explicando que esse foi um dos factores determinantes para a mudança da família.

“Em França não fotografam crianças, não há paparazzi à porta das escolas. Para nós, isso é fundamental”, afirmou Clooney à rádio RTL, acrescentando que, apesar de ainda não dominar o idioma, sente uma ligação forte à cultura francesa.

O casal, que tem gémeos de oito anos, considera que a vida em França oferece aos filhos “uma qualidade de vida muito superior” à que teriam em Los Angeles. Segundo o actor, embora a família viaje com frequência, é em França que se sente verdadeiramente em casa.

George Clooney, agora cidadão franco-americano, mantém uma longa ligação à Europa. Possui uma propriedade no Lago de Como, em Itália, adquirida em 2002, e uma mansão histórica em Inglaterra. Em 2021, comprou ainda uma antiga propriedade vinícola no sul de França, o Domaine du Canadel, perto da localidade de Brignoles.

O casal mantém imóveis em Nova Iorque e no Kentucky, tendo vendido, nos últimos anos, as casas que possuía em Los Angeles e no México.

Além de actor, Clooney é realizador e produtor, tendo vencido dois Óscares: um como actor secundário em Syriana (2006) e outro como produtor de Argo (2012).

O movimento de figuras de Hollywood em direcção à cidadania francesa não é exclusivo de Clooney. O realizador norte-americano Jim Jarmusch anunciou recentemente a intenção de também requerer nacionalidade francesa, referindo o desejo de “ter um lugar que lhe permita afastar-se dos Estados Unidos” e sublinhando igualmente a sua admiração pela cultura francesa.

