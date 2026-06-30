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De acordo com o estudo, a disponibilidade destes medicamentos poderá elevar de 28% para 45% a percentagem de doentes com capacidade financeira para suportar o tratamento. Atualmente, 65% dos doentes que iniciam o tratamento com medicamentos GLP-1 acabam por interromper o tratamento devido aos custos, segundo a Infomoney.

O estudo baseou-se nas respostas de 1.067 médicos de todo o Brasil, distribuídos pelas cinco regiões do país e por quatro especialidades médicas com maior relevância na prescrição destes fármacos: clínica médica, cardiologia, medicina familiar e comunitária e endocrinologia. O inquérito apresenta um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 3%.

A divulgação destes dados surge numa altura em que o Canadá autorizou a primeira versão genérica de semaglutida para perda de peso, prevendo ainda analisar novos pedidos de aprovação nos próximos meses. A entrada de medicamentos genéricos é apontada como um fator que poderá contribuir para reduzir os custos da terapêutica e alargar o acesso dos doentes a estes tratamentos.