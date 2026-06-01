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Depois do Papa Leão XIV ter apelado para que a ajuda humanitária chegue à população do território palestiniano ocupado, a Cáritas Jerusalém descreveu (na quarta-feira, dia 27 de maio) um quadro dramático da situação sanitária e ambiental. “Desde o anúncio do cessar-fogo, estamos paralisados, a tentar salvar vidas com os recursos disponíveis da Cáritas”, completou o responsável no artigo da SIR, também citado pelos sites de informação Religión Digital e Unisinos.

As crianças estão entre as muitas vítimas e de forma particularmente violenta. “Infelizmente, Gaza tem o maior número de crianças amputadas da história moderna”, afirmou o secretário-geral da Cáritas. Neste contexto, o acesso a cuidados e assistência é cada vez mais difícil. “Estamos a lutar para fazer entrar na Faixa dispositivos de assistência e equipamento médico e vivemos uma escassez contínua de recursos, sobretudo de medicamentos”, denunciou a organização, reiterando a urgência de corredores humanitários eficazes e contínuos.

As palavras da Cáritas inscrevem-se na linha do apelo do Papa, que pediu à comunidade internacional um compromisso concreto e duradouro para apoiar a população de Gaza. Um pedido que, à luz dos dados, parece cada vez mais urgente: sem intervenções imediatas, a crise sanitária e ambiental corre o risco de se transformar numa catástrofe irreversível.

Tendas No inverno, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) forneceu tendas em toda a Faixa de Gaza para abrigar as famílias que perderam as suas casas. A falta de condições de habitabilidade e a destruição de edifícios e infraestruturas deixa a população mais exposta a doenças. créditos: IOM

Destruição de infraestruturas civis

Segundo o SIR, nos últimos dois anos, o conflito desencadeou uma crise sistémica que afeta todos os aspetos da vida quotidiana: casas destruídas, insegurança alimentar, acesso limitado à saúde, escolas fechadas e perda de meios de subsistência. Anton Asfar sublinha que a infraestrutura de água, saneamento e gestão de resíduos está amplamente destruída, enquanto a falta de recursos impede mesmo a manutenção do que resta. O resultado é um contexto em que toda a população está exposta ao risco de epidemias, num território marcado por danos ambientais sem precedentes no solo, nos recursos hídricos e no litoral.

A crise hídrica é especialmente grave. “As reservas de água potável já são extremamente limitadas, enquanto a destruição dos sistemas de saneamento e o uso de soluções improvisadas contaminaram o aquífero do qual depende grande parte da população. As áreas marítimas também estão comprometidas”, notou o secretário-geral da Cáritas. “As consequências já são evidentes: as doenças infecciosas estão em ascensão, incluindo diarreia aguda, que aumentou 36 vezes, e casos de icterícia aguda relacionados com a hepatite A.”

Falta de água e saneamento, lixo acumulado

Esta crise da água e saneamento é agravada pela acumulação do lixo. “A Faixa de Gaza está a afundar-se no lixo”, descreveu a Cáritas, explicando que, desde outubro de 2023, o colapso do sistema de gestão de resíduos transformou montes de lixo e entulho em focos de doenças. “Há insetos e roedores que proliferam e espalham doenças graves, como o hantavírus, a leptospirose, a salmonelose, a febre por mordedura de rato e a peste bubónica, agravando ainda mais um sistema de saúde já à beira do colapso”, destacou o responsável da organização em Jerusalém.

A escassez de energia também está a obrigar a população a queimar plástico para cozinhar, com graves consequências para o meio ambiente e a saúde. “O ar está cada vez mais poluído, as doenças respiratórias estão a aumentar e dioxinas, substâncias altamente tóxicas e cancerígenas, estão a ser libertadas para o ar”, denunciou Anton Asfar. No setor alimentar, a situação também é crítica. A destruição da vegetação atingiu níveis quase totais: “A Faixa perdeu 97% das suas árvores frutíferas, 95% dos seus arbustos e 82% das suas culturas anuais, tornando impossível qualquer produção de alimentos em larga escala. Nesse contexto, mais de 500 mil pessoas enfrentam a fome.”

Crianças em Gaza Crianças em Gaza aguardam que seus recipientes vazios sejam enchidos com alimentos (foto de junho de 2025). Hoje, mais de 500 mil pessoas enfrentam a fome. créditos: UN News

A política deliberada, intencional e clara de destruição de civis e infraestruturas civis, como os sistemas de água e saneamento, energia ou das plantações, entre outros aspetos, por parte de Israel, levou organizações como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch a declararem que o Estado israelita está a promover o genocídio na Faixa de Gaza.

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