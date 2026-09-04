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Na Cisjordânia, dois adolescentes palestinianos foram mortos por disparos israelitas, enquanto um ministro israelita da extrema-direita apresentou um plano para retirar toda a população palestiniana de Gaza.

Ao mesmo tempo, o confronto entre os Estados Unidos e o Irão intensificou-se, com Teerão a atacar bases norte-americanas no Golfo e Donald Trump a reconhecer a morte de 18 militares norte-americanos no conflito.

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Dois adolescentes palestinianos mortos na Cisjordânia

Dois adolescentes palestinianos foram mortos a tiro numa aldeia da Cisjordânia cercada por colonos israelitas, enquanto tropas israelitas destruíram uma comunidade palestiniana nos arredores de Hebron.

Os disparos vitimaram Khalil Abu Alia, de 16 anos, que se preparava para iniciar o 11.º ano na escola masculina de al-Mughayyir, e Omar al-Nassan, de 19 anos, que tinha concluído os estudos na mesma instituição com as melhores classificações no verão.

Segundo residentes da aldeia e ativistas israelitas, os dois jovens foram mortos pouco depois do pôr do sol, quando um grupo de colonos entrou em al-Mughayyir acompanhado pela polícia e pelo exército para retirar dezenas de ovelhas de uma casa palestiniana.

O exército israelita confirmou que a polícia, militares e colonos entraram na aldeia para retirar ovelhas que os colonos alegavam ser suas, mas não apresentou provas sobre a propriedade dos animais, o alegado roubo ou qualquer investigação.

Segundo um porta-voz militar israelita, os palestinianos resistiram à apreensão das ovelhas atirando pedras e blocos de cimento, levando as tropas a abrir fogo contra aqueles que identificaram como principais instigadores da resistência.

Comunidade palestiniana destruída perto de Hebron

Nas colinas do sul de Hebron, forças israelitas passaram o dia a destruir as casas de 12 famílias palestinianas que viviam na comunidade de Khirbet al-Taban.

Os 70 residentes ficaram sem habitação, entre os quais 28 crianças.

De acordo com a organização israelita-palestiniana de direitos humanos B’Tselem, as forças israelitas demoliram todos os edifícios e destruíram cisternas de água, armazéns, instalações para animais e grutas.

A organização afirmou que esta foi a 66.ª comunidade palestiniana eliminada desde outubro de 2023. Outras 18 comunidades foram parcialmente deslocadas e quase 5.000 pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas, quase metade das quais crianças.

O Cogat, organismo militar israelita responsável pela gestão dos assuntos civis nos territórios ocupados, afirmou que as tropas estavam a realizar uma operação de fiscalização contra construções ilegais numa zona destinada a treino militar.

Ministro israelita propõe expulsão de toda a população de Gaza

Entretanto, o ministro israelita da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, apresentou um plano para a expulsão forçada de todos os palestinianos da Faixa de Gaza, com o objetivo de os enviar para outros países.

Ben-Gvir afirmou que o plano prevê a saída de 250 mil palestinianos de Gaza no primeiro ano e, posteriormente, da restante população, estimada em cerca de dois milhões de pessoas, ao longo dos seis anos seguintes.

“É realista”, afirmou o ministro, alegando que existem países preparados para receber palestinianos de Gaza, embora não tenha identificado quais.

O plano está incluído num documento de 20 páginas intitulado “Plano Nacional de Trabalho para a Emigração Voluntária da Faixa de Gaza”.

Netanyahu diz que Israel controla 60% de Gaza

As declarações de Ben-Gvir surgem depois de o ministro da Defesa israelita, Israel Katz, ter afirmado que Israel procura obter o apoio da administração de Donald Trump para deslocar palestinianos de Gaza.

Katz afirmou que Israel iria facilitar a emigração “por qualquer meio”, sugerindo uma política de coerção.

Donald Trump tinha anteriormente provocado indignação internacional ao sugerir que os cerca de dois milhões de palestinianos deixassem Gaza e que os Estados Unidos reconstruíssem o território. Mais tarde, recuou nessa proposta.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, visitou na quarta-feira um posto militar em Gaza e afirmou que Israel não iria retirar-se das zonas que ocupa.

“Não estamos a retirar-nos. Estamos a permanecer nesta linha. Controlamos 60% da faixa. E ainda há mais por vir”, afirmou.

Segundo o vice-chefe do Estado-Maior israelita, major-general Tamir Yadai, Israel controla atualmente 65% de Gaza, uma área superior aos 53% previstos no cessar-fogo negociado no ano anterior por Trump.

Trump reconhece morte de 18 militares norte-americanos

No conflito com o Irão, Donald Trump afirmou que o secretário do Comércio norte-americano, Howard Lutnick, se enganou quando disse que nenhum cidadão norte-americano tinha morrido na guerra.

Lutnick tinha afirmado, numa entrevista à CNBC, que não tinham ocorrido mortes norte-americanas no conflito. Mais tarde, reconheceu o erro e disse que estava a pensar numa operação norte-americana anterior na Venezuela.

O Pentágono contabiliza 18 militares norte-americanos mortos na guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

Trump escreveu na sua plataforma Truth Social que Lutnick tinha “a Venezuela em mente” quando afirmou que ninguém tinha sido morto.

A declaração do secretário do Comércio tinha surgido um dia depois de este descrever a estratégia da administração Trump para o Irão sobretudo em termos económicos, caracterizando-a como um “estrangulamento económico”.

Ataques iranianos atingem bases dos EUA no Golfo

O erro de Lutnick surgiu num momento em que o conflito entre Washington e Teerão continua a intensificar-se.

O Irão afirmou ter atacado bases utilizadas pelos Estados Unidos nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait. Segundo os militares iranianos, foram lançados mísseis e drones contra a base aérea de Ahmad al-Jaber, no Kuwait, e contra a base de Al Minhad, nos Emirados Árabes Unidos.

O Ministério da Defesa do Kuwait afirmou que as suas defesas aéreas intercetaram ataques com mísseis e drones, classificando-os como uma “agressão iraniana flagrante”.

O Bahrein e a Jordânia também afirmaram ter intercetado vários ataques aéreos iranianos na quarta-feira.

A nova escalada começou depois de os Estados Unidos terem atacado lançadores de foguetes iranianos numa ilha do estreito de Ormuz, alegando que Teerão se preparava para utilizar os equipamentos para lançar minas na via marítima.

Irão mantém capacidade para lançar mísseis

Entre as armas utilizadas pelo Irão está o sistema de mísseis balísticos de médio alcance Kheibar Shekan.

Apesar das afirmações da administração Trump de que Teerão estaria a ficar sem foguetes, o Irão continua a lançar mísseis, que são consideravelmente mais baratos de produzir do que os sistemas norte-americanos utilizados para os intercetar.

No final de agosto, o Irão afirmou manter reservas de mísseis e capacidade para continuar a produzi-los.

O porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica, brigadeiro-general Hossein Mohebbi, afirmou que a ideia de que as reservas iranianas eram limitadas e acabariam por ser esgotadas com a continuação da guerra se revelou errada.

Israel alerta para possíveis “medidas desesperadas”

A continuação dos ataques acontece enquanto Israel alerta para os efeitos das sanções económicas sobre o Irão.

Israel Katz afirmou que as novas sanções norte-americanas parecem estar a produzir efeitos, mas advertiu que o aumento da pressão económica poderá levar Teerão a adotar medidas mais extremas.

“Vemos sinais que indicam que a forte pressão económica a que estão sujeitos, e o receio de uma revolta e do colapso do regime, poderão levá-los a medidas desesperadas”, afirmou Katz numa cerimónia para funcionários do Ministério da Defesa.

O ministro voltou também a ameaçar o Irão caso o país ataque Israel, afirmando que tal cenário libertaria Israel de quaisquer limitações existentes.

Nesse caso, Katz afirmou que Israel atacaria “toda a infraestrutura militar e civil nacional do Irão”, incluindo a infraestrutura energética, e faria o país recuar “profundamente para a Idade da Pedra”.

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