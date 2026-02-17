Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN, o felino, preto e branco, ficou famoso como “Chief Mouser” (em tradução livre, caçador-chefe de ratos) após ter sido resgatado do Battersea Dogs & Cats Home e levado para o edifício governamental, em Londres, em 2016.

Palmerston aposentou-se das funções oficiais em 2020, mas voltou à vida pública em 2025 ao acompanhar o novo governador do território, Andrew Murdoch, nas Bermudas, onde passou a viver.

Numa publicação nas redes sociais, a equipa da residência oficial descreveu o animal, carinhosamente tratado por “Palmy”, como “um membro especial” e “um companheiro maravilhoso, de natureza gentil”, acrescentando que morreu de forma pacífica.

A chegada de Palmerston ao ministério britânico coincidiu com um período politicamente conturbado, poucos meses antes do referendo Brexit, que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia, contexto em que o gato acabou por ganhar notoriedade pública e mediática.

