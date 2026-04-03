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Segundo dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro de gasóleo atingiu 2,078 euros, enquanto a gasolina simples 95 custa em média 1,917 euros. O aumento semanal registou +8 cêntimos no gasóleo e +3,5 cêntimos na gasolina.

Caso se confirmem as previsões do setor para a próxima semana, o preço médio do gasóleo deverá subir para 2,158 euros por litro, enquanto a gasolina poderá chegar a 1,952 euros por litro, avança o Automóvel Club de Portugal. Estes valores correspondem a médias baseadas nas cotações do crude e dos combustíveis nos mercados internacionais, podendo o aumento real ser ainda superior em alguns postos, dada a liberalização do setor.

O agravamento dos preços está diretamente relacionado com o atual contexto de guerra no Médio Oriente, que levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, responsável por 20% do comércio global de petróleo e gás natural, impactando fortemente os mercados europeus.

Governo aplica novo desconto no ISP

Para mitigar a escalada, o Governo decidiu aplicar uma redução extraordinária e temporária no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sempre que o aumento semanal seja superior a 10 cêntimos. O desconto é cumulativo, semana a semana, e incide sobre o gasóleo rodoviário e a gasolina sem chumbo no Continente.

Além do ISP, o executivo aprovou um mecanismo extraordinário para o gasóleo profissional, destinado ao transporte de passageiros e mercadorias, com reembolso adicional de 10 cêntimos por litro, até um máximo de 15 mil litros por veículo, durante três meses.

O Governo admite ainda medidas adicionais, como a limitação de preços em contexto de crise energética e proteção de consumidores vulneráveis. Para conter a volatilidade internacional, decidiu também libertar até 10% das reservas estratégicas de combustível, em colaboração com os países da Agência Internacional de Energia.

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