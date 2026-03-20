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Para a próxima semana, as projeções do Automóvel Club de Portugal apontam para um aumento do gasóleo para 2,087 euros por litro e da gasolina para 1,947 euros por litro. Estes valores médios baseiam-se nas cotações da matéria-prima no fecho dos mercados e podem ser superiores caso haja nova escalada nos preços do crude e dos combustíveis. Postos de abastecimento poderão apresentar preços ainda mais elevados, dado que o setor é liberalizado.

Segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia, esta sexta-feira, , o preço médio do litro de gasóleo é de 1,927 euros, enquanto a gasolina simples 95 custa, em média, 1,857 euros.

O aumento previsto deve-se ao bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do comércio de petróleo e gás natural, na sequência dos ataques militares na região, afetando gravemente os preços dos combustíveis em Portugal e na Europa.

O Governo anunciou medidas extraordinárias para mitigar o impacto da escalada de preços, incluindo uma redução temporária do ISP sempre que o aumento do combustível ultrapasse 10 cêntimos por litro, com efeito cumulativo semanal. Para o gasóleo profissional, destinado ao transporte de passageiros e mercadorias, será aplicado um reembolso adicional de 10 cêntimos por litro, até um máximo de 15 mil litros por veículo, durante três meses.

O executivo de Luís Montenegro admite ainda aprovar medidas adicionais, como a limitação de preços em contexto de crise energética e proteção de consumidores vulneráveis. Além disso, decidiu libertar até 10% das reservas estratégicas de combustível do país, em articulação com a Agência Internacional de Energia, para conter a flutuação dos preços nos mercados internacionais.