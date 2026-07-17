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Segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro do gasóleo situa-se atualmente nos 1,853 euros, enquanto a gasolina custa, em média, 1,915 euros por litro. Caso as previsões se confirmem, o preço médio do gasóleo passará para 1,988 euros por litro e o da gasolina para 1,980 euros.

As estimativas têm por base os preços da matéria-prima no fecho dos mercados e poderão sofrer alterações em função da evolução das cotações do crude e dos combustíveis. Os preços praticados pelos postos de abastecimento poderão também variar, uma vez que o mercado é liberalizado.

Os preços dos combustíveis continuam a ser influenciados pela guerra no Médio Oriente e pelo bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do comércio mundial de petróleo e gás natural.

Para mitigar a escalada dos preços, o Governo mantém o compromisso de aplicar uma redução extraordinária e temporária do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sempre que a subida dos combustíveis ultrapasse os 10 cêntimos por litro. Segundo uma estimativa do Conselho das Finanças Públicas, esta medida deverá representar uma perda de receita fiscal de 777 milhões de euros. O Executivo decidiu ainda libertar até 10% das reservas estratégicas de combustível, em articulação com os países da Agência Internacional de Energia.

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