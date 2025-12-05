Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nova semana, novos ajustes nos preços dos combustíveis em Portugal. De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), esta sexta-feira, 5 de dezembro, o preço médio do litro de gasóleo é de 1,592 euros, enquanto a gasolina simples 95 soma 1,704 euros.

As previsões para a semana de 8 a 14 de dezembro indicam que o gasóleo deverá baixar para 1,572 euros/litro e a gasolina simples 95 para 1,699 euros/litro, de acordo com o ACP. Esta descida ocorre no contexto de manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo governo, destinadas a mitigar a subida dos preços dos combustíveis.

Entre as medidas em vigor está a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), que o Executivo começou a reverter este mês, com vista ao seu fim no próximo ano, e a compensação da receita adicional do IVA.