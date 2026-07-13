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O Automóvel Clube de Portugal (ACP) estimava inicialmente uma subida de três cêntimos por litro no gasóleo e de dois cêntimos na gasolina. No entanto, o Governo decidiu reduzir o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), atenuando o impacto do aumento.

Com esta redução fiscal, a subida deverá situar-se nos 2,3 cêntimos por litro no gasóleo e nos 1,5 cêntimos por litro na gasolina.

Segundo a informação divulgada, os preços dos combustíveis continuam a ser influenciados pela guerra no Médio Oriente, marcada pelos ataques entre os Estados Unidos, Israel e o Irão.

O conflito levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, uma rota estratégica por onde passa cerca de 20% do comércio mundial de petróleo e gás natural.

Os consumidores podem consultar os preços praticados na sua área através do Observatório de Preços da Direção-Geral de Energia e Geologia.

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