Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com esta subida, o preço médio do gasóleo simples passa a rondar os 1,63 euros por litro e o da gasolina simples 95 aproxima-se dos 1,705 euros por litro, confirmando a tendência de agravamento dos custos para os consumidores.

A atualização acontece ainda sob o regime de medidas extraordinárias de mitigação fiscal criado para conter o impacto da escalada dos preços da energia. Entre essas medidas estão a compensação da receita adicional do IVA e a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP).

No entanto, o Governo está a reverter gradualmente este apoio. O processo inicia-se em dezembro e prossegue de forma faseada, sendo ajustado sempre que os preços dos combustíveis descem para níveis considerados mais baixos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.