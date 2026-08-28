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De acordo com as previsões do Automóvel Club de Portugal (ACP), o preço do gasóleo deverá baixar 7,5 cêntimos por litro, passando dos atuais 2,071 euros para cerca de 1,996 euros. Já a gasolina deverá aumentar 1,5 cêntimos, dos atuais 1,989 euros para 2,004 euros por litro.

Os valores atuais têm por base os preços médios divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A previsão para a próxima semana foi calculada com base nos preços da matéria-prima no fecho dos mercados de quinta-feira. Por isso, eventuais oscilações nas cotações do crude e dos combustíveis até ao final desta sexta-feira podem provocar alterações aos valores previstos.

Além disso, os preços podem variar entre postos de abastecimento, uma vez que o setor está liberalizado e cada operador define a sua própria política de preços.

Os combustíveis continuam a ser influenciados pela guerra no Médio Oriente, que envolve os Estados Unidos, Israel e o Irão. O conflito levou ao bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural, provocando fortes alterações nos preços dos combustíveis.

Perante a subida dos preços desde o início da guerra, o Governo comprometeu-se a aplicar uma redução extraordinária e temporária no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sempre que se registe um aumento superior a 10 cêntimos nos combustíveis. A redução tem um efeito cumulativo a cada semana.

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