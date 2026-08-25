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Segundo a Secretaria Regional da Economia, o navio “descarregará no porto do Caniçal (concelho de Machico) nove contentores-cisterna, uma vez que três já tinham sido colocados a bordo antes do início da greve, iniciada no domingo”.

Aquele gabinete adianta que, no domingo, a Madeira já tinha recebido 28 cisternas de gás que tinham embarcado no sábado, em Lisboa.

O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, destacou o “entendimento que permitiu garantir as necessidades de abastecimento da Região Autónoma da Madeira, evitando eventuais constrangimentos para famílias, empresas e serviços públicos”.

O governante madeirense realçou o acordo que permitiu “carregar as seis cisternas destinadas à Madeira e, assim, assegurar as necessidades de abastecimento da Região”.

O responsável insular salientou que esta solução resultou das diligências iniciadas antes do começo da paralisação, “quando pediu à ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, medidas urgentes para salvaguardar o fornecimento de gás natural à região” e ao entendimento com a estrutura sindical.

A greve dos trabalhadores da REN Atlântico, responsáveis pela operação do terminal de gás natural liquefeito de Sines, termina esta terça-feira e foi convocada pelo SITE Sul e pela Fiequimetal, no âmbito de reivindicações relacionadas com o regime de pré-reforma para compensar o desgaste associado ao trabalho por turnos.

A Madeira recebe, em média, 35 contentores-cisterna de gás por semana.

Segundo os dados do executivo madeirense, em 2025, foram descarregados na região 1.795 contentores, correspondentes a 40.740.696 Nm3 de gás natural, ou 476 GWh (gigawatt-hora).

Acrescenta que este volume equivale “ao consumo anual de cerca de 120 mil habitações com consumo moderado de eletricidade e que representou cerca de 20% da produção elétrica da ilha da Madeira”.

Este ano, já foram descarregados 1.251 contentores, num total de 28.653.107 Nm3, correspondentes a 335 GWh, quantidade suficiente para abastecer aproximadamente 95 mil habitações durante um ano, complementa.

A nota da Secretaria Regional menciona ainda que, nos primeiros seis meses deste ano, a emissão de energia elétrica na Região Autónoma da Madeira totalizou 488,8 GWh, mais 4,5% do que em igual período de 2025.

Quanto à produção renovável, atingiu 225,1 GWh, registando uma subida homóloga de 9,9%, enquanto a produção não renovável ascendeu a 263,7 GWh, mais 0,4%, indica.

O governo madeirense enfatiza “o peso crescente do gás natural liquefeito no sistema eletroprodutor regional”.

Com base nos dados da Empresa de Eletricidade da Madeira, “esta fonte representou 20,7% da energia emitida no primeiro semestre de 2026, acima dos 18,1% registados em igual período de 2025”.

Também vinca que “a produção a partir de gás natural aumentou 19,6% em termos homólogos, reforçando a sua relevância no abastecimento elétrico da Região”.

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