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Entre as medidas destacam-se o pagamento fracionado das faturas de eletricidade e gás, a dispensa do pagamento da potência contratada durante períodos de interrupção do fornecimento e a proibição de cortes de energia por falta de pagamento. Os operadores de rede ficam ainda impedidos de reduzir potência ou interromper o fornecimento de gás ou eletricidade por motivos imputáveis aos clientes afetados.

A ERSE esclareceu que os clientes podem solicitar um plano de pagamento fracionado para valores em dívida acumulados entre 28 de janeiro e 30 de abril de 2026. A EDP, por exemplo, iniciou recentemente a retoma da faturação para os clientes afetados, após suspender temporariamente o envio das faturas durante os dias de mau tempo, garantindo que famílias e empresas não fossem prejudicadas.

Durante cerca de três semanas, os temporais provocaram destruição de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e estruturas, cortes de energia e comunicações, inundações e cheias, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo. A situação de calamidade, que abrangia 68 concelhos, terminou a 15 de fevereiro, mas os efeitos ainda justificam as medidas de apoio prolongadas.

Estas regras especiais incluem condições mais favoráveis para faturação de potência na eletricidade e de capacidade no gás natural, abrangendo o período entre 28 de janeiro e 31 de março de 2026, reforçando a proteção dos consumidores em contexto de calamidade.

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