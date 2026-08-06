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As garrafas e latas de bebidas sem o símbolo Volta podem continuar a ser vendidas depois de 10 de agosto, desde que tenham sido colocadas no mercado durante o período de transição do novo Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), escreve esta quinta-feira o Jornal de Notícias. O esclarecimento foi feito pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que clarificou as regras aplicáveis a produtores, distribuidores e retalhistas.

Ao contrário da informação inicialmente divulgada por várias publicações, o fim do período de transição, a 9 de agosto, não obriga os retalhistas a retirar das prateleiras todas as embalagens sem o símbolo Volta. Segundo a APA, essas embalagens podem continuar a ser comercializadas até ao escoamento dos stocks, desde que tenham sido colocadas legalmente no mercado durante o período de adaptação.

A partir de 10 de agosto, apenas as novas embalagens colocadas no mercado pelos produtores têm de integrar obrigatoriamente o sistema Volta e apresentar o respetivo símbolo identificativo.

O sistema Volta, em vigor desde 10 de abril, aplica-se a garrafas de plástico e latas de metal ou alumínio até três litros. Na compra de uma bebida abrangida é cobrado um depósito de 10 cêntimos, valor que é devolvido ao consumidor quando a embalagem é entregue num ponto de recolha autorizado.

As embalagens sem o símbolo Volta continuam a ser encaminhadas para o ecoponto amarelo, uma vez que não fazem parte do sistema de depósito e reembolso.

Meta descrição: A APA esclarece que garrafas e latas sem o símbolo Volta podem continuar a ser vendidas após 10 de agosto até ao escoamento dos stocks.

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