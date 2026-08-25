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Tudo começou na Avenida Cidade de Lisboa, quando um motociclo embateu na traseira de um BMW.

Segundo a CNN Portugal, na sequência da colisão, um segundo motociclista aproximou-se do automóvel. O homem, que tinha uma arma de fogo na sua posse, terá apontado a arma ao condutor do BMW e roubado um relógio Rolex e um fio.

Depois do assalto, o condutor do BMW iniciou uma perseguição ao motociclista.

A perseguição terminou na Avenida de Berlim, junto ao quartel do Regimento de Sapadores Bombeiros. O BMW embateu no motociclo, provocando o despiste.

O motociclista caiu no chão e entrou em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação realizadas no local, a equipa médica da VMER acabou por declarar o óbito.

Segundo o Observador, que cita a Lusa, os homens faziam parte do hamado "Gangue do Rolex". O subcomissário Rúben Neves, porta-voz da PSP, confirmou que a morte ocorreu num contexto de um roubo de um relógio e de um fio, levado a cabo por quatro pessoas em dois motociclos.

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