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A escravatura foi “o crime mais horrendo da história da humanidade”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros do Gana, Samuel Okudzeto Ablakwa, numa entrevista à BBC, na véspera de uma votação considerada histórica na Assembleia Geral das Nações Unidas.

Os Estados-membros da ONU deverão votar uma resolução, liderada pelo Gana, que pretende reconhecer o tráfico transatlântico de escravos como “o crime mais grave contra a humanidade”. A proposta apela ainda aos países para considerarem um pedido formal de desculpas e contribuírem para um fundo de reparações.

A iniciativa deverá enfrentar resistência, nomeadamente de países como o Reino Unido, que têm rejeitado pagar compensações, argumentando que as instituições atuais não podem ser responsabilizadas por crimes do passado. Ainda assim, os promotores, entre os quais a União Africana e a Comunidade das Caraíbas, defendem que se trata de um passo essencial para a justiça e a reconciliação.

“Estamos a exigir compensações, mas que fique claro: os líderes africanos não estão a pedir dinheiro para si”, afirmou Ablakwa, sublinhando que o objetivo passa por apoiar vítimas e financiar iniciativas como educação, fundos de desenvolvimento e formação profissional.

O movimento por reparações tem ganho força nos últimos anos: a “justiça reparatória” foi o tema oficial da União Africana para 2025 e os líderes da Commonwealth já apelaram a um diálogo sobre a questão.

Entre 1500 e 1800, entre 12 e 15 milhões de pessoas foram capturadas em África e levadas para as Américas, onde foram forçadas a trabalhar como escravos. Estima-se que mais de dois milhões tenham morrido durante a travessia.

A resolução destaca que as consequências da escravatura persistem sob a forma de desigualdades raciais e subdesenvolvimento, afetando africanos e pessoas de ascendência africana em todo o mundo.

“Muitas gerações continuam a sofrer exclusão e racismo devido ao tráfico transatlântico, que separou milhões de pessoas do continente e as empobreceu”, afirmou o ministro.

O Gana, um dos principais pontos de partida deste comércio, tem sido um dos países mais ativos na defesa de reparações. Ao longo da sua costa mantêm-se fortalezas onde dezenas de milhares de pessoas escravizadas foram detidas em condições desumanas.

A proposta apresentada na ONU inclui ainda o apelo à devolução de artefactos culturais saqueados durante o período colonial, considerados parte essencial do património e identidade dos países de origem.

Também o presidente do Gana, John Dramani Mahama, classificou a resolução como “histórica” e um “mecanismo para evitar o esquecimento”, criticando simultaneamente a administração de Donald Trump por “normalizar o apagamento da história negra”. Segundo Mahama, políticas recentes nos Estados Unidos — como a reposição de estátuas confederadas e tentativas de eliminar exposições sobre a escravatura — podem servir de exemplo para outros governos e instituições.