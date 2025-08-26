Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incêndio, o primeiro a descontrolar-se na atual vaga de fogos na Galiza, chegou a liderar a lista de área ardida, antes de ser ultrapassado pelo de Larouco, que consumiu mais de 30 mil hectares. A dificuldade no combate esteve ligada a um fenómeno particular do terreno: as raízes profundas do arbusto Urze, que preservam brasas no subsolo durante dias. “Apagam-se as chamas de noite, mas a 50 centímetros debaixo da terra continua a haver brasas”, explicou a autarca do município vizinho de Vilariño de Conso, Melisa Macía.

A instabilidade gerada por reativações contínuas deixa agora o desfecho do fogo nas mãos da meteorologia. “Só a chuva pode apagá-lo, e até quarta-feira nada. Quando se precisa, não chove”, lamentou o presidente da câmara de Chandrexa de Queixa, Francisco Rodríguez, que calcula que três quartos do seu município ficaram reduzidos a cinza.

Além da destruição ambiental, num território protegido pela Rede Natura e com grande património turístico, há receios sobre os efeitos das chuvas que se avizinham. As cinzas e terras queimadas podem contaminar rios, e provocar erosão severa. Para prevenir, as autarquias preparam medidas como a sementeira rápida de centeio e a distribuição de água engarrafada às populações.

O impacto económico também é grave: o gado ficou sem pastagens, e sobrevive graças a fardos de erva distribuídos pela autarquia e doados por produtores de outras zonas da Galiza. Tanto o governo autonómico como o central já anunciaram apoios. Madrid comprometeu-se a declarar a zona como catastrófica, e Santiago prepara uma reunião extraordinária para ativar compensações.

O incêndio de Chandrexa de Queixa afetou ainda os municípios vizinhos de Vilariño de Conso, Manzaneda, Montederramo, A Pobra de Trives e O Bolo y Laza. “Estamos todos preocupados. Nunca na vida vi nada assim. Estes montes preciosos para o turismo são agora cinza”, desabafou Rodríguez, que governa a localidade há mais de três décadas.