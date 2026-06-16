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Em comunicado, a Câmara de Lisboa revelou que "prevê a transferência de cerca de 95 mil euros para o acompanhamento técnico especializado, próximo e personalizado aos munícipes em situações de maior vulnerabilidade económica".

Segundo a vereadora Maria Luísa Aldim, “a continuidade deste protocolo reafirma o compromisso da Câmara Municipal de Lisboa com a proteção das famílias e com a promoção de uma cultura de literacia financeira que permita prevenir situações de endividamento e fragilidade económica”.

Também a Presidente da DECO, Joana Soares Correia, destaca que esta parceria “permite assegurar um acompanhamento técnico especializado e próximo, ajudando os munícipes a encontrar soluções sustentáveis para a sua vida financeira”.

De recordar que o Gabinete Finanças Saudáveis tem como missão "apoiar pessoas e famílias na gestão do orçamento familiar, na prevenção do sobre-endividamento e na mediação com credores, assumindo-se também como um instrumento relevante de promoção da literacia financeira". Este gabinete foi criado em 2023.

Desde essa altura que o Gabinete registou "1.591 atendimentos de informação telefónica e 808 atendimentos presenciais de aconselhamento personalizado, tendo acompanhado 206 processos de intervenção junto de credores".

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