Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária está a investigar o alegado desaparecimento de documentos e outros materiais do gabinete de André Ventura na Assembleia da República, depois de o líder do Chega ter denunciado uma suposta intrusão no espaço que ocupa no Parlamento.

O caso tornou-se público esta terça-feira, quando Ventura divulgou imagens do gabinete com documentos espalhados pelo chão, armários abertos e vários objetos fora do lugar. Segundo o presidente do Chega, o espaço terá sido remexido durante a ausência dos deputados e terão desaparecido documentos e suportes digitais.

A denúncia levou a Polícia Judiciária a realizar diligências no local, através da Unidade Nacional Contraterrorismo, para recolher elementos que permitam perceber o que aconteceu e se houve entrada indevida no gabinete parlamentar.

Que documentos desapareceram?

Segundo André Ventura, entre o material desaparecido estão documentos relacionados com a comissão parlamentar de inquérito a Luís Neves, antigo diretor da Polícia Judiciária e atual ministro da Administração Interna, além de informação relacionada com o gabinete do primeiro-ministro.

O líder do Chega indicou ainda que terão desaparecido duas pens com informação, embora a investigação tenha agora de confirmar que materiais estavam efetivamente no gabinete e se foram retirados.

Ventura afirmou que ficou com a sensação de que "alguém estava à procura de alguma coisa" e considerou que o episódio pode estar relacionado com o conteúdo dos documentos desaparecidos.

O que vai fazer a investigação?

A Polícia Judiciária deverá agora tentar determinar vários pontos: se houve realmente uma entrada ilegítima no gabinete, quem teve acesso ao espaço, que objetos desapareceram e qual o eventual interesse nos documentos retirados.

Entre as diligências previstas estão a análise do local, recolha de vestígios, verificação dos acessos ao gabinete parlamentar e identificação de eventuais imagens de videovigilância ou registos de entrada no edifício.

Até ao momento, não há suspeitos identificados publicamente nem confirmação oficial sobre a autoria dos factos.

Assembleia da República acompanha situação

O caso está também a ser acompanhado pela Assembleia da República. O presidente do Parlamento foi informado da situação, enquanto a investigação criminal decorre para esclarecer as circunstâncias do alegado desaparecimento.

O episódio abre agora um debate sobre a segurança dos gabinetes parlamentares e sobre a proteção de documentação política existente dentro da Assembleia da República.

A investigação da PJ terá a última palavra sobre se houve crime, qual a dimensão dos materiais retirados e se o desaparecimento dos documentos está relacionado com os temas políticos apontados por André Ventura.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.