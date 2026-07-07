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A líder do Reagrupamento Nacional (RN), Marine Le Pen, deverá conhecer esta terça-feira a decisão do Tribunal de Recurso de Paris sobre o recurso apresentado contra a pena de inelegibilidade que lhe foi aplicada, numa decisão que poderá definir o seu futuro político e a candidatura do partido às eleições presidenciais francesas de 2027, diz o The Guardian.

O acórdão irá esclarecer se Le Pen, de 57 anos, poderá voltar a candidatar-se à Presidência de França ou se o RN terá de avançar com o seu protegido político, Jordan Bardella, de 30 anos, para suceder ao atual presidente, Emmanuel Macron.

Apesar da incerteza, Marine Le Pen afirmou esta semana que está preparada para qualquer cenário. "Não tenho medo. Se puder concorrer, fá-lo-ei, desde que possa fazer campanha", declarou. Ainda assim, aliados da dirigente admitem que uma confirmação da inelegibilidade representaria um duro golpe para o partido.

Em março do ano passado, um tribunal condenou Marine Le Pen a cinco anos de inelegibilidade com efeito imediato e a uma pena de quatro anos de prisão, dos quais dois com pena suspensa, por desvio de fundos do Parlamento Europeu.

De acordo com o jornal britânico, Le Pen foi considerada culpada, juntamente com 24 antigos eurodeputados, assistentes, contabilistas e o próprio partido, de manter um sistema que utilizava verbas do Parlamento Europeu para pagar funcionários do RN em França entre 2004 e 2016.

A líder da extrema-direita recorreu da decisão, juntamente com outros 11 arguidos, negando que o partido tenha organizado qualquer esquema para desviar milhões de euros e sustentando que atuou sempre de boa-fé. Durante o julgamento do recurso, reconheceu apenas que alguns assessores pagos como assistentes parlamentares europeus desempenharam funções em França, mas afirmou acreditar que essa prática era permitida.

Os procuradores defendem, contudo, que Marine Le Pen profissionalizou um sistema de desvio de fundos iniciado pelo seu pai, Jean-Marie Le Pen, e pedem que a pena de cinco anos de inelegibilidade seja mantida, bem como uma pena de prisão de quatro anos, dos quais três com pena suspensa.

Agora, existem vários cenários possíveis. O mais favorável para Marine Le Pen seria a absolvição, hipótese considerada pouco provável pela maioria dos analistas. Outra possibilidade passa pela manutenção da condenação, mas com redução da pena de inelegibilidade para dois anos ou menos, ou mesmo pela eliminação dessa sanção.

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