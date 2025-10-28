Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um furacão é uma tempestade tropical muito intensa, com ventos que ultrapassam os 119 km/h. No caso de "Melissa", os ventos atingiram 295 km/h, o que faz deste o furacão mais forte do mundo em 2025 e o mais violento de sempre a ameaçar a Jamaica.

Especialistas citados pelo canal britânico BBC, dizem que a pressão atmosférica do centro da tempestade caiu para 892 milibares, um valor extremamente baixo que indica grande poder destrutivo — inferior até ao do famoso Furacão Katrina, que devastou Nova Orleães em 2005 (este com valores de 902 milibares).

Como se formou?

O furacão "Melissa" começou por ser um conjunto de trovoadas na costa de África, em meados de outubro. Ao atravessar o Atlântico e entrar nas águas quentes das Caraíbas, ganhou força rapidamente.

As temperaturas do mar na região estão um a dois graus acima da média, o que criou condições ideais para o fenómeno. Segundo o especialista Brian McNoldy, da Universidade de Miami, citado pelo canal britânico, “o oceano está mais quente e a atmosfera está mais quente e mais húmida por causa das alterações climáticas”. Isso permite que tempestades “cresçam muito depressa e se tornem muito mais fortes”.

Porque é tão perigoso?

O maior risco não vem apenas dos ventos extremos, mas também da quantidade de chuva e da lentidão com que o furacão se move.

O furacão avança a apenas 5 km/h, mais devagar do que uma pessoa a andar. Isso significa que vai permanecer sobre o mesmo território durante várias horas ou dias, despejando chuvas intensas e causando inundações graves e deslizamentos de terra.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA prevê até um metro de chuva em algumas zonas montanhosas da Jamaica e ondas de quatro metros na costa sul e leste da ilha.

“Imagine um metro de chuva a cair sobre uma bacia inteira e depois a ser canalizado para uma rede de rios — isso vai significar metros de inundações nas zonas mais baixas”, explicou Fred Thomas, investigador da Universidade de Oxford, também ao canal britânico.

Que impacto pode ter na Jamaica?

O primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, já avisou que “nenhuma infraestrutura pode resistir a um furacão de categoria 5”.

Muitos edifícios mais recentes foram construídos em betão armado, mas os especialistas alertam que as chuvas e a maré de tempestade podem inundar casas inteiras, destruir estradas e cortar a eletricidade e as comunicações durante dias.

A arquiteta Patricia Green, de Kingston explica à BBC que teme o pior: “Bastaram algumas horas de chuva em setembro para provocar inundações massivas. O planeamento urbano tem falhado — há edifícios em zonas que deviam servir de escoamento da cidade”.

Mais de 70% da população da Jamaica vive em áreas costeiras, o que aumenta a vulnerabilidade. As comunidades mais pobres, muitas delas junto a rios ou encostas, são as mais expostas a cheias e deslizamentos.

O que vai acontecer a seguir?

As autoridades emitiram ordens de evacuação obrigatória em várias zonas, incluindo Port Royal, Clarendon, St. Catherine e St. Andrew.

Aeroportos e portos foram encerrados e a Proteção Civil jamaicana prepara-se para vários dias de chuva, vento e cortes de energia.

“Este é um daqueles cenários de pesadelo para os quais se prepara, mas que se espera nunca viver”, afirmou Hannah Cloke, professora de hidrologia na Universidade de Reading.

Mesmo depois da passagem da tempestade, os especialistas preveem que a recuperação possa demorar meses.

