Gabrielle tornou-se o segundo grande furacão da temporada atlântica de 2025, com ventos a atingir os 220 km/h. Apesar de o seu núcleo permanecer longe da terra, os efeitos colaterais já se fazem sentir em várias regiões, incluindo fortes ondulações e correntes perigosas ao longo da costa leste dos EUA, da Carolina do Norte à Nova Inglaterra.

Prevê-se que Gabrielle continue a sua trajetória curvada no Atlântico, semelhante à do furacão Erin, evitando um impacto direto com terra firme. No entanto, a incerteza ainda domina os modelos de previsão, especialmente com a formação de novas perturbações atmosféricas no Atlântico central.

Açores em alerta: vento forte e mar encapelado

Nos Açores a influência indireta de Gabrielle e das restantes instabilidades tropicais já se faz notar na previsão meteorológica. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para condições meteorológicas adversas a partir desta quinta-feira, 25 de setembro:

Grupo Ocidental (Flores e Corvo): espera-se chuva forte e ventos que poderão atingir rajadas de até 120 km/h, com o mar a tornar-se tempestuoso, com ondas até 8 metros.

Grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira): aumento da nebulosidade ao longo do dia, chuva intensa à noite e vento tempestuoso a temporal.

Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria): condições mais suaves, mas com tendência para agravamento ao final do dia, com vento a intensificar-se e ondas de 3 a 5 metros.

Novas tempestades em formação

Duas novas áreas de instabilidade estão a ser monitorizadas pelo Centro Nacional de Furacões dos EUA. Uma delas, mais a leste, mostra sinais claros de organização e poderá transformar-se numa depressão ou tempestade tropical nos próximos dias, potencialmente recebendo o nome de Humberto.

A outra, mais próxima das Pequenas Antilhas, tem uma probabilidade média de desenvolvimento. Caso se intensifique, poderá afetar as Bahamas e, dependendo da trajetória, representar algum risco futuro para a costa leste americana ou mesmo para os arquipélagos do Atlântico Norte.

Setembro é tradicionalmente o pico da temporada de furacões no Atlântico. Apesar de 2025 ter começado de forma lenta, a rápida intensificação de tempestades como Erin e Gabrielle reflete uma tendência preocupante: furacões estão a tornar-se mais potentes, mais rapidamente, alimentados por águas oceânicas anormalmente quentes, consequência direta do aquecimento global.

A história recente mostra que um início calmo da temporada não garante um final tranquilo. Com oceanos ainda muito quentes e mais sistemas tropicais a caminho, os próximos dias serão cruciais para a região atlântica. A vigilância deve continuar redobrada, tanto nos EUA como nos arquipélagos do Atlântico.