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Milhões de iranianos preparam-se para participar num funeral de seis dias dedicado a Ali Khamenei, antigo líder supremo do Irão durante 36 anos, após a sua morte na sequência do ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel em fevereiro. Segundo a organização, o evento decorre em cinco cidades e prolonga-se de sábado até à próxima quinta-feira, quando está previsto o enterro em Mashhad.

Em Teerão, começaram a ser montadas barreiras policiais, tendas e dispositivos de segurança, numa preparação de grande escala para as cerimónias, diz o The Guardian. Pequenos grupos de pessoas já se reuniam nas estradas decoradas com bandeiras e símbolos associados ao funeral, enquanto o caixão de Khamenei foi exibido numa cerimónia dedicada às famílias dos “mártires”.

O primeiro vice-presidente iraniano, Mohammad Reza Aref, responsável pela organização, classificou o funeral como “o evento mais importante deste século” e como a maior concentração desde a revolução de 1979. As autoridades sublinham que a dimensão das cerimónias foi pensada para transmitir mensagens políticas e religiosas de resistência ao resto do mundo.

Está previsto que o corpo de Khamenei passe por várias cidades, incluindo centros xiitas no Iraque como Karbala e Najaf, a pedido de responsáveis políticos iraquianos. Em Teerão, o percurso inclui também uma grande procissão de cerca de 10 quilómetros entre duas praças centrais da capital.

O funeral decorre num contexto de forte simbolismo político e religioso, com referências à unidade nacional e à continuidade do regime. Apesar de existirem mensagens visuais associadas ao possível sucessor, Mojtaba Khamenei, este não deverá marcar presença nas cerimónias, depois de ter sido também ferido no ataque que matou o pai e outros membros da família, em fevereiro.

As autoridades iranianas anunciaram ainda o encerramento de serviços públicos, restrições de trânsito e o reforço da segurança aérea, numa operação destinada a garantir o controlo de uma concentração massiva estimada em dezenas de milhões de pessoas ao longo dos vários dias de cerimónias.

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