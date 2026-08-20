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A crítica do grupo de trabalho vai além da rentabilidade do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS). Além de apontar o dedo à concentração das aplicações em dívida pública portuguesa, os economistas querem mudar a forma como o fundo é governado.

O FEFSS foi criado para acumular hoje dinheiro para ajudar a pagar as pensões amanhã. Quanto maior o património e a rentabilidade, maior será a capacidade para cumprir essa função.

O fundo tem atualmente uma dimensão inédita: 49,3 mil milhões de euros. No final de 2025, de acordo com dados do Conselho de Finanças Públicas, o FEFSS tenha 41,95 mil milhões de euros. Só nesse ano, a carteira valorizou 1,53 mil milhões de euros, o equivalente a uma rendibilidade nominal de 3,9%.

Mas o grupo de trabalho para a reforma da Segurança Social, liderado pelo economista Jorge Bravo, olha para estes números e chega a uma conclusão muito menos confortável. O problema, dizem os peritos, é o dinheiro que o fundo poderia ter se fosse gerido de outra maneira.

O FEFSS existe desde 1989 e tem uma missão simples: funcionar como reserva financeira do sistema previdencial e cobrir, em caso de necessidade, um período mínimo de dois anos de despesas com pensões — que neste momento ultrapassa em alguns meses.

É verdade que o património do fundo tem vindo a aumentar, mas não é tudo graças à rentabilidade dos investimentos e aplicações financeiras. No final do ano passado, a carteira aumentou cerca de 6,1 mil milhões de euros, mas a maior parte desse crescimento, cerca de quatro mil milhões de euros, veio de dotações do sistema previdencial e 533 milhões chegaram através de receitas fiscais consignadas. A valorização dos ativos acrescentou 1,53 mil milhões à conta.

Um fundo pode crescer porque recebe dinheiro novo ou porque põe a render o dinheiro que já tem. No caso do FEFSS, uma parte muito significativa do crescimento recente resulta de entradas de capital.

Entre 1990 e 2025, o FEFSS terá obtido uma rendibilidade real média anual de aproximadamente 1,64%. Ou seja, depois de descontado o efeito da inflação, o património terá crescido, em média, pouco mais de 1,5% ao ano através da sua valorização financeira.

À primeira vista, a taxa pode parecer razoável para uma carteira que tem como missão preservar capital e garantir segurança. Mas, segundo o grupo de trabalho, os fundos de reserva congéneres de países como a Noruega, a Suécia ou a Irlanda conseguiram, em média, rendibilidades reais próximas de 4% ao ano, uma diferença de mais de dois pontos percentuais por ano. Isto, ao longo de 30 ou 40 anos, corresponde a um valor significativo.

Para dar um exemplo: se uma reserva de 10 mil milhões de euros valorizar 1,6% ao ano, ao fim de 40 anos cresce para pouco mais de 18,8 mil milhões de euros, em termos reais. Se valorizar 4% ao ano, chega quase a 48 mil milhões.

O grupo de trabalho critica sobretudo a composição da carteira de investimentos: as regras do FEFSS obrigam a que pelo menos 50% dos ativos estejam investidos em dívida pública portuguesa ou outros títulos garantidos pelo Estado português.

A restrição tem uma lógica: o fundo pertence ao Estado português, serve para garantir uma responsabilidade do próprio Estado e investir numa parte significativa da dívida nacional cria uma ligação entre a reserva da Segurança Social e o financiamento do país.

Mas há um problema: o mesmo Estado que emite a dívida é, indiretamente, o responsável por garantir a sustentabilidade futura das pensões. Para os autores do relatório, essa ligação é excessiva: limita a diversificação da carteira e penaliza a rentabilidade.

Os economistas dizem que esta subordinação aproxima o FEFSS de um instrumento de "repressão financeira" e entra em conflito com aquilo que são os interesses dos beneficiários. O fundo foi criado para garantir pensões, não para ajudar a financiar as necessidades do Estado.

José Vidrago, presidente do Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, o organismo público que gere fundos de capitalização para financiar o sistema de Segurança Social e outros regimes de previdência, reconheceu no passado que a obrigação de investir pelo menos metade da carteira em dívida pública portuguesa tem um custo: sem essa obrigação, a almofada poderia ser cerca de 14% superior, calculando o impacto acumulado dessa restrição desde 2018, afirmou em janeiro deste ano.

No entanto, lembra que o FEFSS não é um fundo de investimento convencional, pelo que não pode simplesmente adoptar a carteira de um fundo de ações global, porque tem uma obrigação diferente: preservar uma reserva que pode ser necessária precisamente quando os mercados estiverem sob pressão. Mais rentabilidade implica normalmente aceitar mais risco.

A gestão do fundo sublinha que, quando comparado com uma amostra de 102 fundos de pensões e PPR portugueses com níveis de risco considerados semelhantes, o FEFSS estava em torno do percentil 90 em termos de rendibilidade média anualizada a cinco anos.

Alterar o modelo de gestão

O grupo de trabalho propõe ainda uma mudança no modelo de gestão do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, afastando a gestão do fundo da tutela direta do poder político e entregando-a a uma estrutura profissional e autónoma.

A proposta passa por substituir o atual modelo, integrado na administração pública, por um modelo de gestão profissional independente. A equipa de gestão deveria ser escolhida através de um processo transparente, obedecer a requisitos de idoneidade e competência e ser avaliada por objetivos mensuráveis, considera.

Os economistas consideram que esta separação é necessária para reduzir a margem de intervenção política na gestão do fundo. No atual modelo, o FEFSS é gerido pelo Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social (IGFCSS), cuja estrutura segue o regime geral dos institutos públicos. Os membros do conselho diretivo são nomeados pelo governo e não estão sujeitos a requisitos específicos de experiência ou qualificação em gestão de investimentos financeiros.

O grupo de trabalho identifica ainda limitações na autonomia operacional do fundo. Embora o IGFCSS disponha de um Departamento de Investimento, a política de investimento não estabelece metas de desempenho suficientemente claras que permitam avaliar o trabalho da administração. Os economistas apontam também para uma fiscalização considerada insuficiente e para a ausência de supervisão sectorial pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

Por isso, outra das recomendações é colocar o FEFSS sob a supervisão da ASF, reforçando o controlo externo sobre um fundo que gere ativos de grande dimensão e que inclui produtos financeiros equiparáveis aos fundos de pensões e aos Planos Poupança-Reforma.

A reforma proposta segue as boas práticas internacionais identificadas pela OCDE e pela Associação Internacional de Segurança Social (ISSA), que defendem uma separação clara entre as funções do poder político e a gestão dos fundos de reserva. Nesse modelo, caberia ao governo e ao Parlamento definir por lei o mandato do fundo, os objetivos e as metas de desempenho, enquanto a gestão dos investimentos seria entregue a um órgão profissional e independente.

O grupo de trabalho aponta como exemplos os modelos da Noruega e da Suécia, onde a gestão dos fundos de reserva está assente em estruturas profissionais com regras próprias de governação e requisitos de competência. A proposta para Portugal pretende limitar a interferência política na gestão corrente e assegurar que as decisões de investimento são tomadas de acordo com um mandato claro, objetivos mensuráveis e critérios de longo prazo.

A mudança de modelo insere-se numa reforma mais ampla do enquadramento do FEFSS, que inclui também a clarificação das regras de utilização do fundo, o reforço da transparência e a diversificação da carteira de investimentos.

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