Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A queixa, apresentada esta semana, alega que o Chega não atualiza as listas dos seus dirigentes desde 2019, o que, de acordo com a Lei dos Partidos Políticos, pode justificar a dissolução de uma força partidária quando a atualização não é feita há mais de seis anos.

“Pelo que sei, há mais de seis anos que o partido não apresenta uma lista atualizada dos seus órgãos nacionais e isso, segundo a lei dos partidos, é um dos motivos para requerer a extinção do mesmo”, declarou Fernanda Marques Lopes à Grande Edição da Noite da SIC Notícias.

Garcia Pereira pede extinção do Chega por falta de atualização das listas de dirigentes
Garcia Pereira pede extinção do Chega por falta de atualização das listas de dirigentes
Ver artigo

A fundadora recordou ainda que o Tribunal Constitucional já extinguiu recentemente outros partidos, como o Aliança e o Ergue-te, “por um motivo similar, pela não apresentação consecutiva de contas durante três anos”.

Sobre a nova queixa, considerou que esta “é mais simples e juridicamente sólida” do que as anteriores, apresentadas por figuras como Ana Gomes e o próprio Garcia Pereira, que “se baseavam na alínea a) do número 1 do artigo 18.º da Lei dos Partidos Políticos, que fala em posturas fascistas, racistas ou xenófobas”. Agora, afirma, “trata-se de algo muito mais simples: a não comunicação ao Tribunal Constitucional de uma lista atualizada dos órgãos nacionais. Penso que, por isso, esta última queixa possa mesmo proceder”.

Fernanda Marques Lopes não poupou críticas à direção de André Ventura, sublinhando que “o caricato é que o próprio presidente do partido, que apregoa que a lei tem de ser cumprida, é o primeiro a não a cumprir”. E acrescentou: “Se por acaso André Ventura vir o seu partido extinto por este motivo, não se poderá queixar de mais ninguém senão dele próprio.”

A fundadora reconheceu, no entanto, as qualidades do líder do Chega, descrevendo-o como “um homem extremamente inteligente, um excelente tribuno e combativo”, embora também “impulsivo” e com “pouca tolerância para ouvir os outros”.

Fernanda Marques Lopes admitiu sentir-se “desconfortável com o rumo do partido e com o facto de crescer à margem da lei”, criticando a forma como Ventura tem conduzido a estrutura: “O André Ventura tem excesso de confiança. [...] Quis um partido feito ao estilo de um fato de alfaiate, que só a ele serve. O partido só existe como o conhecemos com a liderança dele.”

Apesar das críticas, garante manter-se no Chega “por uma questão sentimental” e pela esperança de que o partido “possa regressar à legalidade que não tem seguido nos últimos anos”.

“O Chega vive uma balbúrdia jurídica interna”, reforçou Fernanda Marques Lopes, acrescentando que, caso o partido venha a ser extinto, André Ventura “não se poderá queixar de mais ninguém se não dele próprio”.

A militante revelou ainda ter recebido ameaças internas por discordar de decisões da direção, mas garantiu que continuará a lutar internamente porque acredita que “ainda é possível corrigir o rumo”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.