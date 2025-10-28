Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O programa "Jovens, agentes de Esperança", apresentado a 16 de outubro, tem como objetivo "estimular a participação ativa dos jovens na sociedade, promovendo o desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o bem comum, em áreas como educação, espiritualidade, cidadania, saúde mental e sustentabilidade". .

As candidaturas estão abertas a "todos os jovens entre os 15 e os 35 anos, bem como entidades que desenvolvam projetos dirigidos a este grupo etário".

É ainda explicado que "o apoio financeiro concedido pela Fundação Jornada pode atingir o máximo de 30 mil euros por projeto" e o "montante mínimo de financiamento de cada projeto é de 10 mil euros" — no total, existem 360 mil euros para atribuir.

As candidaturas devem ser submetidas através do site oficial da Fundação Jornada.

De recordar que a Fundação Jornada, "uma instituição de direito privado e sem fins lucrativos", é "herdeira do legado patrimonial e espiritual deixado pela Fundação JMJ 2023, que trouxe o Papa Francisco a Portugal", para a Jornada Mundial da Juventude.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.