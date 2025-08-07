Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações ao canal britânico Sky News, o diretor do zoo, Dag Encke, explicou que alguns dos restos dos animais foram utilizados para investigação científica, enquanto os restantes serviram de alimento aos carnívoros do espaço. A decisão, que gerou protestos e a detenção de ativistas que invadiram o recinto, tem sido fortemente criticada, ao ponto de os funcionários estarem a ser alvo de ameaças graves.

“O pessoal está realmente a sofrer, a lidar com todas estas palavras ofensivas, insultos e ameaças”, afirmou Encke. “A ameaça mais comum é ‘vamos matar-vos e alimentar-vos aos leões’. Mas o que é verdadeiramente repugnante é quando nos comparam ao Dr. Mengele, dos Nacional-Socialistas. Isso insulta todas as vítimas da Segunda Guerra Mundial e do regime nazi”.

Josef Mengele foi um médico nazi responsável por experiências letais em prisioneiros no campo de concentração de Auschwitz. A comparação foi considerada particularmente ofensiva por parte da direção do zoo.

A eutanásia de animais em jardins zoológicos e a sua utilização como alimento para predadores não é prática inédita. Em 2014, o Jardim Zoológico de Copenhaga enfrentou duras críticas após abater uma girafa saudável de 18 meses, chamada Marius, e oferecê-la aos leões.

Mark Jones, veterinário e chefe de políticas da organização Born Free Foundation, denunciou a prática e alertou que milhares de animais saudáveis continuam a ser mortos anualmente em jardins zoológicos por motivos de gestão populacional:

“Reflete o facto de que os animais em zoológicos são frequentemente tratados como mercadorias descartáveis ou substituíveis”.

A polémica surge numa altura em que, na Dinamarca, o Zoo de Aalborg também enfrentou críticas ao pedir aos cidadãos que doassem animais de estimação não desejados — como coelhos, galinhas e porquinhos-da-índia — para servirem de alimento aos carnívoros. A instituição defendeu a prática como uma forma de garantir uma dieta o mais natural possível aos seus predadores.