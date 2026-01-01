Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um funcionário da Walt Disney World encontra-se a recuperar depois de ter sido ferido por uma rocha cenográfica de 180 kg que se deslocou descontroladamente durante um espectáculo ao vivo, confirmou o parque temático da Florida. O episódio ocorreu no espetáculo Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!, que recria uma cena famosa do filme Raiders of the Lost Ark (1981), diz a BBC.

Segundo o vídeo do incidente, a rocha começou a sair dos seus trilhos e aproximou-se rapidamente do público. O trabalhador saltou para o caminho do objeto, impedindo que este atingisse os espectadores. A gravação mostra ainda o funcionário a ser derrubado pelo impacto, enquanto outros membros da equipa correm imediatamente para prestar assistência.

O porta-voz da Disney declarou à BBC que "uma adereço deslocou-se fora do seu trilho". Em comunicado, a empresa reforçou: "Estamos concentrados em apoiar o nosso colaborador, que se encontra a recuperar. A segurança é o núcleo do que fazemos, e este elemento do espectáculo será modificado enquanto a nossa equipa de segurança completa a revisão do ocorrido."

O espectáculo em questão recria a icónica cena em que Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, foge de uma enorme rocha activada por uma armadilha. A cena exige uma execução precisa para garantir a segurança dos atores e do público.

A situação, apesar de alarmante, não resultou em ferimentos graves para o público, graças à intervenção rápida do funcionário.

O parque anunciou que irá rever todos os procedimentos relacionados com este elemento do espectáculo, de forma a minimizar futuros riscos e garantir a segurança dos seus trabalhadores e visitantes.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.