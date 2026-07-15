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A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), deteve uma mulher de 28 anos, técnica de justiça auxiliar, fortemente indiciada pela prática dos crimes de abuso de poder, violação de segredo por funcionário, violação de segredo de justiça, acesso ilegítimo, acesso indevido e desvio de dados.

Segundo a PJ, a investigação foi desencadeada na sequência de uma denúncia anónima remetida ao Ministério Público em outubro de 2025 e teve como objetivo apurar a utilização, por parte da suspeita, de bases de dados institucionais e de sistemas de informação restritos da Justiça para pesquisar e divulgar, de forma reiterada, informação pessoal e processual de natureza reservada.

De acordo com a investigação, a partilha dessa informação era efetuada através da plataforma Discord, em servidores fechados, utilizando o nome de utilizador "Incognita". Nesse contexto, a suspeita alegadamente divulgava dados pessoais de cidadãos, imagens de vítimas de criminalidade violenta e peças processuais retiradas de processos judiciais.

A PJ refere que as diligências de investigação envolveram mecanismos de cooperação judiciária internacional e a análise técnica de registos de acesso, permitindo intercetar acessos realizados a partir de equipamentos informáticos de um tribunal judicial, bem como de outras moradas e ligações associadas à suspeita. Foram igualmente realizadas buscas nesses locais.

Segundo a polícia, a conjugação dos elementos recolhidos, incluindo a identificação do equipamento móvel e a correspondência entre os pontos de acesso e o percurso funcional da visada, reforçou os fortes indícios da atividade criminosa.

A detida será presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

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