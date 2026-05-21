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O homem que fugiu do Tribunal de Ponte de Sor, identificado como Manuel Machado, declarou num vídeo divulgado nas redes sociais que pretende apresentar-se às autoridades, dizendo estar “arrependido” da fuga e referindo receios relacionados com a segurança da sua família.

O caso remonta a cerca de uma semana, quando o suspeito, de 37 anos, conseguiu escapar das instalações do tribunal durante diligências associadas a um processo por crimes de homicídio na forma tentada. A fuga terá sido facilitada por um grupo de pessoas que terá criado uma “barreira física”, permitindo a saída do indivíduo num carro.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, foram efetuados disparos de aviso para o ar no decurso da ocorrência, numa tentativa de travar a fuga, embora sem sucesso. Desde então, as autoridades têm desenvolvido diligências no terreno para localizar o suspeito.

No vídeo agora tornado público, Manuel Machado afirma estar arrependido, mas sustenta não se considerar totalmente culpado dos factos que lhe são imputados. O homem alega ter sido alvo de ameaças e pressão psicológica, sem, contudo, identificar os alegados responsáveis.

O suspeito refere ainda ter tentado, em momentos anteriores, contactar autoridades e entidades judiciais para denunciar situações de conflito, afirmando não ter obtido resposta eficaz. Ainda assim, reconhece que a fuga constitui um ato com consequências legais.