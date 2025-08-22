Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a polícia sul-coreana, a intenção inicial era apenas multar o homem por infração ambiental. No entanto, a reação suspeita levantou dúvidas: o indivíduo implorou para ser libertado “só desta vez”, recusou mostrar identificação, simulou uma chamada telefónica e chegou mesmo a oferecer dinheiro aos agentes em troca de ser deixado em paz.

Após verificações, os agentes descobriram que se tratava de um fugitivo na casa dos 60 anos, alvo de um mandado de captura por 10 acusações relacionadas com fraude em criptomoedas. O homem é suspeito de ter enganado cerca de 1.300 pessoas num total de 17,7 mil milhões de wons (cerca de 10,973 milhões de euros).

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

De acordo com a BBC, o suspeito foi entregue ao Ministério Público do Distrito Sul de Seul, responsável pela investigação.

O caso insere-se numa tendência crescente de crimes relacionados com criptomoedas. Dados da empresa de análise blockchain Chainalysis revelam que, só em 2024, plataformas de criptomoeda perderam 2,2 mil milhões de dólares devido a roubos, enquanto atores ilícitos receberam um total estimado em 40,9 mil milhões de dólares em ativos digitais.

Na Coreia do Sul, a polícia deteve no ano passado mais de 200 pessoas suspeitas de participarem num esquema que terá lesado investidores em 207 milhões de euros, considerado o maior caso de fraude com criptomoedas do país.