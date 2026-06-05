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A NASA ordenou esta sexta-feira que os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) se abrigassem nas suas naves e se preparassem para uma possível evacuação, na sequência do agravamento de uma fuga de ar detetada no segmento russo do laboratório orbital, diz o The Guardian.

De acordo com a NASA, o problema está localizado no túnel de transferência do módulo de serviço Zvezda, conhecido como PrK, onde têm sido registadas fissuras e fugas de ar há já algum tempo. A situação tem sido acompanhada de perto pela agência espacial norte-americana e pela agência espacial russa Roscosmos, que têm procurado identificar a origem do problema.

Numa publicação na rede social X, a porta-voz da NASA, Bethany Stevens, explicou que as fissuras “têm sido uma preocupação” constante. Segundo a responsável, a Roscosmos tem vindo a mitigar os efeitos das fugas através de medidas operacionais e de reparações parciais periódicas.

Contudo, após a deteção de novas fugas, a agência espacial russa decidiu avançar esta sexta-feira com uma operação de reparação mais abrangente. Face a esta evolução, a NASA determinou que os astronautas se preparassem para uma eventual evacuação “por excesso de precaução”, que entretanto se revelou desnecessária.

Entre os astronautas abrangidos pela ordem encontravam-se os membros da missão SpaceX Crew-12 da NASA: os norte-americanos Jessica Meir e Jack Hathaway, a astronauta francesa Sophie Adenot, da Agência Espacial Europeia, e o cosmonauta russo Andrey Fedyaev, da Roscosmos. O grupo encontra-se na estação desde fevereiro, onde tem realizado investigações científicas e demonstrações tecnológicas destinadas a apoiar futuras missões de exploração humana à Lua e a Marte.

Além destes quatro tripulantes, também o astronauta norte-americano Chris Williams recebeu instruções para se preparar para uma possível evacuação. Williams está há 190 dias na Estação Espacial Internacional e integra atualmente a equipa residente juntamente com os cosmonautas russos Sergey Kud-Sverchkov e Sergey Mikayev.

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