No Norte, o céu estará pouco nublado ou limpo, tornando-se mais cinzento a partir do meio da tarde. O vento sopra fraco a moderado podendo atingir 40 km/h nas terras altas. A formação de gelo ou geada será frequente, sobretudo no interior, havendo ainda possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em vales. Espera-se uma ligeira subida das temperaturas.

Nas regiões Centro e Sul, domina o céu muito nublado. No Centro e Alto Alentejo, são esperadas abertas até ao início da tarde, mas o cenário muda com a chegada de períodos de chuva, mais intensos na região Sul, podendo ser acompanhados de granizo e trovoada no Baixo Alentejo e Algarve.

A precipitação deverá estender-se ao Centro de forma fraca ao fim da tarde.

Nas serras do interior Centro, poderão ocorrer quedas de neve acima dos 1.100 a 1.300 metros. O vento será fraco a moderado, podendo atingir 45 km/h na faixa costeira a sul do Cabo Mondego e 90 km/h em rajadas nas terras altas. Prevê-se formação de gelo e geada no Alto Alentejo e interior Centro. A temperatura mínima sobe ligeiramente, enquanto a máxima desce na região Sul.

Na Grande Lisboa, o céu estará muito nublado, com chuva ou aguaceiros a partir do fim da manhã. O vento de leste será moderado, podendo superar os 45 km/h na faixa costeira, com rajadas até 65 km/h. A temperatura máxima desce ligeiramente.

Na Grande Porto, prevê-se tempo frio, com céu pouco nublado ou limpo. A partir da tarde, são esperados intervalos mais nublados devido a nuvens altas. O vento será fraco a moderado e a temperatura deverá subir um pouco.

No arquipélago da Madeira, o céu deverá apresentar-se muito nublado, com aguaceiros mais frequentes no norte e terras altas, onde poderão surgir flocos de neve nos pontos mais elevados.

O vento de noroeste será moderado a forte, com rajadas até 80 km/h nas zonas montanhosas.

Na região do Funchal, o céu manter-se-á muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos e vento inferior a 15 km/h.

