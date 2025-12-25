Este dia de Natal ficou marcado pelo frio, levando o IPMA a colocar 11 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo entre a meia-noite de sexta-feira, dia 26, e as 6h00 de sábado, dia 27, devido à persistência de temperaturas mínimas muito baixas, sobretudo no interior norte e centro.

Nos próximos dias, o frio deverá manter-se, com temperaturas máximas geralmente entre os oito e os 12 graus, podendo descer para valores entre os quatro e os oito graus no interior norte e centro. As mínimas continuarão negativas em várias zonas do interior, em especial no Norte, Centro e interior do Alentejo, onde os termómetros poderão atingir valores próximos dos -3 graus. Este cenário poderá favorecer a formação de gelo e geada, sobretudo durante a madrugada e início da manhã.

Para sexta-feira, o IPMA admite a possibilidade de queda de neve, com a cota a descer para os 400 a 600 metros de altitude. A precipitação deverá ser fraca e dispersa, sendo mais provável no litoral das regiões Norte e Centro, mas, caso ocorra, poderá verificar-se a cotas invulgarmente baixas, devido à presença de uma massa de ar muito frio.

A partir de sábado, o estado do tempo deverá alterar-se, com a chegada de chuva ao sul do país. São esperados períodos de chuva e aguaceiros no Baixo Alentejo e no Algarve, por vezes fortes, podendo ser acompanhados de trovoadas e queda ocasional de granizo. Ao longo do dia, a precipitação deverá estender-se à região de Lisboa e Vale do Tejo, enquanto o Norte deverá permanecer maioritariamente seco, com céu pouco nublado ou com neblinas matinais.

No domingo, a chuva deverá persistir nas regiões do sul durante a manhã, seguindo-se uma melhoria gradual do tempo ao longo do dia e uma ligeira subida das temperaturas em todo o território. Apesar da melhoria, o IPMA e a Direção-Geral da Saúde recomendam cautela, sobretudo junto das populações mais vulneráveis, sublinhando a importância de manter medidas de proteção contra o frio nos próximos dias.