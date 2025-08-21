Numa nota publicada na rede social Facebook, o município da Covilhã explicou que a frente de fogo com origem em Seia, pelas 17h30, estava a progredir “com alguma intensidade”.

A autarquia deixou um alerta de precaução para as localidades de Unhais da Serra, Cortes de Baixo, Bouça e Cortes do Meiom, adiantando ainda que o caminho entre Unhais da Serra e Penhas da Saúde está cortado ao trânsito.

Já em Seia, na Serra da Estrela, as equipas de sapadores e bombeiros da região da Serra da Estrela têm combatido as chamas em zona de muito difícil acesso e de grande altitude (acima dos 1600 metros) na última secção que ainda não está contida, disse à agência Lusa Luciano Ribeiro.

Segundo o autarca, ainda há chama ativa na cabeceira da ribeira de Cabrum e na Penha dos Abutres, zona onde as máquinas de rasto ou viaturas não conseguem chegar.

Cerca de 40 homens, que vão sendo rendidos, têm combatido as chamas com recurso a ferramentas manuais, entrando por caminhos pela linha de cumeada ou helitransportados, referiu.

Em alguns casos, foi possível usar água para combater as chamas, mas com recursos a vários lances de mangueira para chegar ao fogo, disse Luciano Ribeiro, dando conta de casos em que a mangueira tinha cerca de dois quilómetros, recorrendo a vários lances entre o camião-cisterna e o fogo.

Esta é a única preocupação, de momento, no concelho de Seia, por forma a segurar o incêndio na “cumeada para não descer outro vale” e tomar, novamente grandes proporções, explicou.